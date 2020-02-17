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/ Пульмонологія

Україна не впорається: лікарі визнали безсилля перед епідемією коронавірусу

4.6т
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В Україні наразі немає жодної можливості протистояти можливій епідемії коронавірусу.

У нашій країні немає власних тест-систем, які дозволили б визначити захворювання, йдеться в сюжеті ТСН.

В Інституті епідеміології та вірусних інфекцій прямо заявили, що через відсутність грошей не здатні закупити спеціальне обладнання.

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Сьогодні в Україні в інфекційних лікарнях 5,5 тисячі ліжок і лише пів сотні апаратів штучної вентиляції легень.

"Пацієнт із коронавірусною інфекцією госпіталізується окремим входом прямо зі швидкої. При вході персонал отримує засоби індивідуального захисту, комплекти протиепідемічні, респіратори. Бокс укомплектований портативною апаратурою, портативний кардіограф, портативний УЗД апарат, портативна рентгенстійка і в кожному боксі у нас дихальна апаратура", – розповіли в одній із київських лікарень.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Медики наголосили, що Україна посідає 98-е місце у світі зі 130 країн за готовністю до боротьби з коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у регіонах України тривають навчання з протидії коронавірусу з китайської провінції Хубей.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так не пускайте самолёты из Китая и закройте границу с востоком полностью что бы из срашки не занесли специально и все будет хорошо
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К Денис
К Денис
Артеллерист Моня, как ни странно, тут с тобой свинотой согласен.. Не готовы.. То полная изоляция возможных путей проникновения.. Либо пандемии не избежать
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Это какбэ толстый намек на то, что 18 февраля не будет?? Я про эвакуацию
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ahoh Yuzz38, какая эвакуация пусть там сидят пока не закончиться эпидемия!ещё заразы нам не хватало!
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К Денис
К Денис
Эй свинота)) чернявый который)) ой червониий дэбилко)))) тыж верещало как рещанное, что уркаина голова в отличии от России, и что урки и инцы вперёд всего мира приготовили тесты и больницы)))) выходит ты 3/14 бол помимо того что свинота)))))
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
К Денис, он уверен что кастрюля на голове защищает от короновируса
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