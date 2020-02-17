Україна не впорається: лікарі визнали безсилля перед епідемією коронавірусу

В Україні наразі немає жодної можливості протистояти можливій епідемії коронавірусу.

У нашій країні немає власних тест-систем, які дозволили б визначити захворювання, йдеться в сюжеті ТСН.

В Інституті епідеміології та вірусних інфекцій прямо заявили, що через відсутність грошей не здатні закупити спеціальне обладнання.

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Сьогодні в Україні в інфекційних лікарнях 5,5 тисячі ліжок і лише пів сотні апаратів штучної вентиляції легень.

"Пацієнт із коронавірусною інфекцією госпіталізується окремим входом прямо зі швидкої. При вході персонал отримує засоби індивідуального захисту, комплекти протиепідемічні, респіратори. Бокс укомплектований портативною апаратурою, портативний кардіограф, портативний УЗД апарат, портативна рентгенстійка і в кожному боксі у нас дихальна апаратура", – розповіли в одній із київських лікарень.

Коронавірус в Україні

Медики наголосили, що Україна посідає 98-е місце у світі зі 130 країн за готовністю до боротьби з коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у регіонах України тривають навчання з протидії коронавірусу з китайської провінції Хубей.

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