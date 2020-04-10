Україна безкоштовно отримає перспективні ліки від коронавірусу

Україна безкоштовно отримає від Японії препарат "Фавіпіравір" ("Авіган"), який вважають перспективними для лікування коронавірусу COVID-19.

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Про це під час онлайн-брифінгу розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він уточнив, що уряд Японії включив Україну до списку з 20 країн світу, які отримають доступ до цього препарату (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Ці ліки вважаються дуже перспективними для лікування коронавірусної хвороби. Ми залучаємося до того, щоб компанії у світі продавали Україні необхідне обладнання і ліки. Це щоденна и ретельна робота", – зазначив Кулеба.

Токійська газета Yomiuri Shimbun раніше писала, що розроблений місцевою компанією "Авіган" ("Фавіпіравір" або "T-705") добре показав себе при дослідженнях як засіб для лікування COVID-19.

Зазначимо, офіційних рекомендацій ВООЗ до його застосування від COVID-19 поки немає, як і інших ліків, включаючи "Плаквеніл".

Як писав OBOZREVATEL, "Авіган" – синтетичний противірусний препарат, який застосовується при лікуванні грипу, жовтої лихоманки, вірусу Ебола й інших інфекцій. З початком епідемії нового коронавірусу медики стали застосовувати його для лікування пацієнтів із COVID-19. На думку деяких лікарів, ефективність препарату різко падає в разі більш виражених симптомів.

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