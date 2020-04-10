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/ Пульмонологія

Україна безкоштовно отримає перспективні ліки від коронавірусу

2.4т
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Україна безкоштовно отримає від Японії препарат "Фавіпіравір" ("Авіган"), який вважають перспективними для лікування коронавірусу COVID-19.

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Про це під час онлайн-брифінгу розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він уточнив, що уряд Японії включив Україну до списку з 20 країн світу, які отримають доступ до цього препарату (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Ці ліки вважаються дуже перспективними для лікування коронавірусної хвороби. Ми залучаємося до того, щоб компанії у світі продавали Україні необхідне обладнання і ліки. Це щоденна и ретельна робота", – зазначив Кулеба.

Україна безкоштовно отримає перспективні ліки від коронавірусу

Токійська газета Yomiuri Shimbun раніше писала, що розроблений місцевою компанією "Авіган" ("Фавіпіравір" або "T-705") добре показав себе при дослідженнях як засіб для лікування COVID-19.

Зазначимо, офіційних рекомендацій ВООЗ до його застосування від COVID-19 поки немає, як і інших ліків, включаючи "Плаквеніл".

Як писав OBOZREVATEL, "Авіган" – синтетичний противірусний препарат, який застосовується при лікуванні грипу, жовтої лихоманки, вірусу Ебола й інших інфекцій. З початком епідемії нового коронавірусу медики стали застосовувати його для лікування пацієнтів із COVID-19. На думку деяких лікарів, ефективність препарату різко падає в разі більш виражених симптомів.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Камилова Татьяна
Камилова Татьяна
Нет повода для радости. На вас будут тестировать низкоээфективные препараты.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Перспективный препарат? Т.е. на живых х...хлах японцы, в своих лучших традициях времён ВМВ, будут проводить эксперименты в области биологии?
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Зачем испытывать на своих гражданах, если существуют украинцы?
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