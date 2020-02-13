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/ Пульмонологія

Тримає сила кохання: українець відмовився виїхати з Уханя

1.9т
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Українець із Києва, який проживає в Китаї в самому центрі поширення смертельного коронавірусу – місті Ухань, відмовився повертатися на Батьківщину в рамках евакуації через наречену.

Про це пише ТСН. Юрій і Роксен живуть разом у заблокованому місті вже понад два місяці (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Українець розповів, що закохався у свою майбутню дружину з першого погляду. А напередодні Нового року зробив дівчині пропозицію та подарував обручку – і вона погодилася. Роксен із Південної Африки, і уряд її країни вирішив, що не буде евакуйовувати своїх громадян. А полетіти разом в Україну вони не можуть, оскільки офіційно не одружені та не мають весільного сертифіката.

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Українець відмовився виїхати з Уханя через кохання

Українець відмовився виїхати з Уханя через кохання

ТСН

"Тому 14 лютого (в День закоханих) ми залишаємося тут і будемо святкувати, як зможемо", – каже Юрій.

Вони зазначили, що всього необхідного для життя в Ухані вистачає, ніякого дефіциту. Навіть більше, хоча на роботу люди поки не ходять, зарплату їм однаково виплачують. Однак жителів на вулицях досі мало, і всі ходять у масках і рукавичках.

Українець відмовився виїхати з Уханя заради нареченої

Українець відмовився виїхати з Уханя заради нареченої

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на евакуацію з провінції Хубей (Китай), епіцентру поширення нового коронавірусу, зголосилися понад 50 українців.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
А ккто-то кого-то собрался эвакуировать??
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Гоша Злой
Гоша Злой
Ahoh Yuzz38, тендер через прозоро запустили)
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