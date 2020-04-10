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/ Пульмонологія

Удар по мозку та нервах: названі нові важкі симптоми COVID-19

10.7т
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Коронавірус COVID-19 завдає шкоди мозку та нервовій системі у половини тяжкохворих пацієнтів.

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Про це свідчать результати дослідження заражених у китайському місті Ухань, передає Daily Mail.

Вчені повідомили, що у третини важко хворих виявлялися такі симптоми, як головний біль, спотикання, невиразна мова, нервові болі та судоми.

Епідемія COVID-19

Епідемія COVID-19

Іншими симптомами були прояви периферичної нервової системи – погіршення смаку, запаху та зору.

"В цілому, 78 пацієнтів (36,4%) мали неврологічні прояви. Порівняно з пацієнтами з несерйозною інфекцією, більш заражені мали серйозніші розлади, особливо гіпертонію, і мали менше типових симптомів COVID-19, таких як лихоманка і кашель", – відзначили дослідники.

При цьому вчені наголосили, що спостереження за неврологічними ускладненнями у пацієнтів з позитивною реакцією на COVID-19 не повинні відволікати увагу від основної патології – дихальної недостатності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після зараження COVID-19 лікарка-дієтологиня втратила смак і апетит.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай Ухань
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Удар по нервам и по мозгу? Это майдан что ли?
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Снеженко Елена
Снеженко Елена
некоторые симптомы могут быть побочками от лекарств
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Хрюканам удар по мозгу не грозит. Нет смысла бить в вакуум.
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
ХОЗЯИH хOXЛОВ, теперь понятно, почему у тебя проблемы с мозгами
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Здоров'я Пульмонологія

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