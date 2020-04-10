Удар по мозку та нервах: названі нові важкі симптоми COVID-19

Коронавірус COVID-19 завдає шкоди мозку та нервовій системі у половини тяжкохворих пацієнтів.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це свідчать результати дослідження заражених у китайському місті Ухань, передає Daily Mail.

Вчені повідомили, що у третини важко хворих виявлялися такі симптоми, як головний біль, спотикання, невиразна мова, нервові болі та судоми.

Епідемія COVID-19

Іншими симптомами були прояви периферичної нервової системи – погіршення смаку, запаху та зору.

"В цілому, 78 пацієнтів (36,4%) мали неврологічні прояви. Порівняно з пацієнтами з несерйозною інфекцією, більш заражені мали серйозніші розлади, особливо гіпертонію, і мали менше типових симптомів COVID-19, таких як лихоманка і кашель", – відзначили дослідники.

При цьому вчені наголосили, що спостереження за неврологічними ускладненнями у пацієнтів з позитивною реакцією на COVID-19 не повинні відволікати увагу від основної патології – дихальної недостатності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після зараження COVID-19 лікарка-дієтологиня втратила смак і апетит.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся