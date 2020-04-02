Учений назвав спосіб уникнути нових хвиль коронавірусу і хантавірусу

Заборона на торгівлю м'ясом диких тварин може допомогти уникнути людству поширення таких хвороб як коронавірус і хантавірус.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Такий висновок зробив біолог Джордж Віттемьер з Університету штату Колорадо (США) у своїй статті. Він проаналізував ситуацію в Китаї.

Так, учений нагадав, що 75 відсотків вірусних захворювань людини пов'язані з тваринами. Йдеться, зокрема, про інфекції, що викликаються вірусами імунодефіциту людини, Ебола, пташиного і свинячого грипу, а також коронавірусу SARS-CoV-2 і хантавірусу.

Вчений назвав спосіб уникнути нових хвиль коронавірусу Вести

Біолог виявив, що серед диких ссавців і птахів циркулюють тисячі потенційно небезпечних для людини вірусів.

При цьому річний оборот ринку диких тварин у Китаї фахівцем оцінюється в 18 мільярдів доларів. Віттемьер зазначив, що відповідні ринки в Піднебесній працюють досі, що є основним джерелом доходу для зубожілих сільських громад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мешканка Китаю розповіла, що коронавірус можна перемогти за допомогою масової самоізоляції.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся