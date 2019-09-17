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/ Пульмонологія

Убивають? З'ясувалася нова небезпека електронних сигарет

1.1т Читати матеріал російською

Вейпінг може бути нітрохи не менш небезпечний, ніж куріння. Доказом цього можуть бути шість смертей, які сталися через нього у США.

До такого висновку прийшли експерти і медики. Вони вважають, що легенева недостатність може бути викликана вдиханням парів вітаміну Е у масляній формі. Він міститься у різних добавках, що використовуються при приготуванні рідин для електронних сигарет, передає ВВС.

Крім того, запальну реакцію в легенях можуть викликати і самі базові компоненти курильної рідини – зазвичай це суміш гліцерину та пропіленгліколю.

Новини
Учені знайшли нову смертельну небезпеку вейпінгу

Вейпінг

Вейпінг

Ілюстрація

Також зазначено, що, крім згаданих вище компонентів, там міститься маса "потенційно шкідливих" сполук і токсичних домішок, включаючи канцерогени (викликають рак) і отруйні речовини.

Уже доведено, що пар електронних сигарет містить сліди металів – або від нагрівального елементу, або від інших частин курильного пристрою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що причиною смерті шістьох вейперів у США стала нова форма ліпоїдної пневмонії.

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