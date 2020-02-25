У "Жулянах" не перевірили пасажирів з Італії: прикордонники заспокоїли українців

В аеропорту "Жуляни" в Києві заявили, що температурний скрінінг громадян, які прибули з Італії, не проводили, проте в Державній прикордонній службі спростували ці слова.

Так, після резонансу навколо скарг пасажирів, яких не перевірили по прильоту, керівниця пресслужби аеропорту Галина Богданенко зізналася, що передбачені заходи не змогли здійснити, пише LIGA.net.

Вона розповіла, що сканерів, які виявляють симптоми хвороби, в аеропорту немає. Іншим чином, за словами представниці "Жулян", температуру не вимірювали, хоча вночі 25 лютого прибув рейс із Риму.

У "Жулянах" не перевірили пасажирів з Італії

Прикордонники ж озвучили протилежну інформацію, запевнивши, що скрінінг пасажирів провели.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Можу гарантувати, що рейс, який прибув вночі в аеропорт "Жуляни" з Риму, представниками санітарно-карантинного підрозділу було проведено температурний скрінінг всіх пасажирів. Це 150 осіб", – сказав спікер ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, скрінінг проводився на борту літака за допомогою електронних термометрів. Такї дії, за даними Демченка, будуть виконувати і надалі.

Санітарно-карантинний підрозділ аеропорту Києва підпорядковується Міністерству охорони здоров'я, однак там інформацію поки не коментували.

Пізніше в "Жулянах" запевнили, що лікарі перевіряють пасажирів. Також показали фото обстеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії вже сім осіб загинули в результаті зараження COVID-19. Шість жертв – в Ломбардії, а одна – в Венето. Всього в Італії коронавірусом інфіковані близько 290 осіб.

Пасажирка рейсу з Риму до Києва поскаржилася, що в "Борисполі" її ніхто не перевіряв на ознаки вірусу.

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