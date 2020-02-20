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/ Пульмонологія

У захисних костюмах, автобуси обклеюють скотчем: як українців чекають із Уханя. Фоторепортаж

11.3т
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Через своєрідну НП у небі над Харковом зі спецбортом SkyUp, яким евакуювали із охопленого коронавірусом китайського міста Ухань українців і громадян інших країн, до місцевого аеропорту терміново відправили екіпажі рятувальників і медиків.

Літак не може приземлитися через туман, тому організатори вирішили підготуватися зустріти пасажирів на Харківщині, а не в "Борисполі", як передбачалося. Відповідними знімками поділилася на своїй сторінці у Facebook журналістка Тетяна Доцяк (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За її словами, на виїзді до злітної смуги біля летовища зібралися три швидкі – всі лікарі перебувають у захисних костюмах.

Українців чекають із Уханя

Українців чекають із Уханя

"Щойно прибули декілька автобусів оперативно-рятувальної служби. Кажуть, про всяк випадок тут", – написала журналістка.

Підготовка до зустрічі евакуйованих із Уханя українців

Підготовка до зустрічі евакуйованих із Уханя українців

Facebook/Tetyana Dotsyak

Підготовка до зустрічі евакуйованих із Уханя українців

Підготовка до зустрічі евакуйованих із Уханя українців

Facebook/Tetyana Dotsyak

Водночас вона додала, що рятувальники обклеюють скотчем і клейонкою лобове скло автобусів, якими, можливо, прибулих із Уханя українців заберуть до медзакладів.

Підготовка до зустрічі евакуйованих із Уханя українців

Підготовка до зустрічі евакуйованих із Уханя українців

Facebook/Tetyana Dotsyak

"Рятувальник, скотч і клейонка. Захисну зону майструє. Аеропорт Харків. Автобус рятувально-оперативний", – коротко описала ситуацію Доцяк.

Як повідомляє з місця подій кореспондент OBOZREVATEL, про прибуття спецборту з евакуйованими людьми все ж сповіщає інформаційне табло в київському аеропорту "Бориспіль". Однак через туман, літак почав кружляти над Харковом, зробивши щонайменше чотири кола. Крім цього, час прибуття борту постійно змінюється.

Підготовка до зустрічі евакуйованих із Уханя українців

Підготовка до зустрічі евакуйованих із Уханя українців

Facebook/Tetyana Dotsyak

Підготовка до зустрічі евакуйованих із Уханя українців

Підготовка до зустрічі евакуйованих із Уханя українців

Facebook/Tetyana Dotsyak

Підготовка до зустрічі евакуйованих із Уханя українців

Підготовка до зустрічі евакуйованих із Уханя українців

Facebook/Tetyana Dotsyak

Підготовка до зустрічі евакуйованих із Уханя українців

Підготовка до зустрічі евакуйованих із Уханя українців

Facebook/Tetyana Dotsyak

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ заявили, що борт прилетить в аеропорт "Бориспіль", але дані на порталі flightradar24.com показують, що літак, швидше за все, приземлиться в Харкові.

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Автор
Марта Рок
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Харків
Теги
літак евакуація вірус
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