У захисних костюмах, автобуси обклеюють скотчем: як українців чекають із Уханя. Фоторепортаж

Через своєрідну НП у небі над Харковом зі спецбортом SkyUp, яким евакуювали із охопленого коронавірусом китайського міста Ухань українців і громадян інших країн, до місцевого аеропорту терміново відправили екіпажі рятувальників і медиків.
Літак не може приземлитися через туман, тому організатори вирішили підготуватися зустріти пасажирів на Харківщині, а не в "Борисполі", як передбачалося. Відповідними знімками поділилася на своїй сторінці у Facebook журналістка Тетяна Доцяк (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
За її словами, на виїзді до злітної смуги біля летовища зібралися три швидкі – всі лікарі перебувають у захисних костюмах.
Українців чекають із Уханя
"Щойно прибули декілька автобусів оперативно-рятувальної служби. Кажуть, про всяк випадок тут", – написала журналістка.
Підготовка до зустрічі евакуйованих із Уханя українців
Facebook/Tetyana Dotsyak
Підготовка до зустрічі евакуйованих із Уханя українців
Facebook/Tetyana Dotsyak
Водночас вона додала, що рятувальники обклеюють скотчем і клейонкою лобове скло автобусів, якими, можливо, прибулих із Уханя українців заберуть до медзакладів.
Підготовка до зустрічі евакуйованих із Уханя українців
Facebook/Tetyana Dotsyak
"Рятувальник, скотч і клейонка. Захисну зону майструє. Аеропорт Харків. Автобус рятувально-оперативний", – коротко описала ситуацію Доцяк.
Як повідомляє з місця подій кореспондент OBOZREVATEL, про прибуття спецборту з евакуйованими людьми все ж сповіщає інформаційне табло в київському аеропорту "Бориспіль". Однак через туман, літак почав кружляти над Харковом, зробивши щонайменше чотири кола. Крім цього, час прибуття борту постійно змінюється.
Підготовка до зустрічі евакуйованих із Уханя українців
Facebook/Tetyana Dotsyak
Підготовка до зустрічі евакуйованих із Уханя українців
Facebook/Tetyana Dotsyak
Підготовка до зустрічі евакуйованих із Уханя українців
Facebook/Tetyana Dotsyak
Підготовка до зустрічі евакуйованих із Уханя українців
Facebook/Tetyana Dotsyak
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ заявили, що борт прилетить в аеропорт "Бориспіль", але дані на порталі flightradar24.com показують, що літак, швидше за все, приземлиться в Харкові.
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