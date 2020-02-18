У чотирьох з п'яти випадків зараження новий коронавірус з Китаю Covid-19 переноситься легко і не призводить до летального результату.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, повідомляє The Guardian. Тепер фахівці мають більш чітку картину що сталася спалаху.

"Схоже, Covid-19 не такий смертоносний, як інші коронавіруси, включаючи SARS і Мерс", – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.

Відзначається, що більше 80% пацієнтів легко переносять захворювання і одужують, 14% мають важкі симптоми, зокрема пневмонію і задишку.

"5% перебувають в критичному стані, при цьому в них спостерігають дихальну недостатність, септичний шок і поліорганну недостатність. Ще 2% випадків є летальними", – уточнив Гебреісус.

Він підкреслив, що найбільше Коронавіруси схильні люди старшого віку. Серед дітей відсоток тих, що заразилися малий.

У ВООЗ розкрили несподівану правду про коронавірус справа

Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу, протягом 17 лютого, кількість тих, що заразилися коронавірусів COVID-2019 в Китаї (включаючи Гонконг, Макао, Тайвань) зросла до 72528 (+1893, позитивна динаміка).

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