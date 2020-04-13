У ВООЗ попередили про нові спалахи коронавірусу

Гліб Іванов Пульмонологія 09:16, 13.04.2020 Оновлено: 09:30, 13.04.2020

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що коронавірус COVID-19 не зникне, поки не буде винайдена і введена у широке користування вакцина.

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Про це сказав спеціальний представник Генерального директора ВООЗ з питань пандемії коронавірусу Девід Набарро, передає NBC-news. Він пояснив, що до того часу, захворювання буде повертатися час від часу невеликими спалахами.

"Ми не дуже впевнені, що це буде відбуватися хвилеподібно, як це відбувається з грипом. Ми думаємо, що це буде вірус, який переслідує людство протягом досить довгого часу, поки ми всі не зможемо отримати вакцину, яка буде захищати нас", – сказав він.

Набарро підкреслив, що країнам слід розробити захисний механізм, який дозволяв би реагувати на нові випадки епідемії миттєво, швидко організовувати ізоляцію хворих, щоб зупинити поширення інфекції.

"Кожній країні необхідно мати такий потенціал", – сказав представник ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що дослідження з розробки вакцин і способів лікування коронавірусу проводяться "з неймовірною швидкістю".

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