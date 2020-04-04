Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

У ВООЗ назвали нову групу ризику для коронавірусу: під загрозою молоді та здорові

6.6т
Читати матеріал російською

Коронавірус COVID-19 становить небезпеку для молодих людей, які ведуть здоровий спосіб життя.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це попередила офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс, передає ТАСС.

"Зокрема, ми знаємо, що серед хворих є люди з потенційно хорошим здоров'ям, наприклад спортсмени і люди, які ведуть здоровий спосіб життя. Вірус не мутував, але його поширення стало настільки широким, що вразливий став кожен", – пояснила вона.

Епідемія COVID-19

Епідемія COVID-19

Харріс зазначила, що у молодих людей, які підчепили COVID-19, хвороба важко протікає і має серйозні симптоми.

"Першим явним симптомом коронавірусної інфекції є підвищена температура. Люди розповідають, що прокидаються посеред ночі в помутнінні, вони відчувають себе жахливо, не розуміють, що відбувається. У них дуже висока температура, а потім раптово вони відчувають холод і тремтіння. Найбільш явний симптом – це лихоманка і температура понад 38 градусів, яка спостерігається більш ніж у 90% хворих", – розповіла спікер ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ розбили головні міфи про коронавіруси COVID-19.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
19
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини