У ВООЗ назвали нову групу ризику для коронавірусу: під загрозою молоді та здорові

Коронавірус COVID-19 становить небезпеку для молодих людей, які ведуть здоровий спосіб життя.

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Про це попередила офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс, передає ТАСС.

"Зокрема, ми знаємо, що серед хворих є люди з потенційно хорошим здоров'ям, наприклад спортсмени і люди, які ведуть здоровий спосіб життя. Вірус не мутував, але його поширення стало настільки широким, що вразливий став кожен", – пояснила вона.

Епідемія COVID-19

Харріс зазначила, що у молодих людей, які підчепили COVID-19, хвороба важко протікає і має серйозні симптоми.

"Першим явним симптомом коронавірусної інфекції є підвищена температура. Люди розповідають, що прокидаються посеред ночі в помутнінні, вони відчувають себе жахливо, не розуміють, що відбувається. У них дуже висока температура, а потім раптово вони відчувають холод і тремтіння. Найбільш явний симптом – це лихоманка і температура понад 38 градусів, яка спостерігається більш ніж у 90% хворих", – розповіла спікер ВООЗ.

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