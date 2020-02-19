Бояться українців із Уханю: на Львівщині мешканці перекрили в'їзд у госпіталь. Фото і відео

У Винниках Львівської області мешканці перекрили в'їзд на територію госпіталю через інформацію про те, що туди можуть привезти українців, евакуйованих із Уханю, який став епіцентром спалаху коронавірусу.

Про це у середу, 19 лютого, повідомляє Zaxid.net (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Паніка серед населення поширилася вранці, коли з госпіталю раптово почали вивозити пацієнтів.

При цьому гендиректор медустанови Максим Прикупенко запевнив, що це були навчання. "Було ухвалене рішення провести у нас симуляційні навчання з ймовірного переведення пацієнтів із госпіталю в інші лікувальні заклади", – сказав він.

На Львівщині паніка в госпіталі через евакуацію українців з Уханю Zaxid.net

На Львівщині паніка в госпіталі через евакуацію українців з Уханю Zaxid.net

На Львівщині паніка в госпіталі через евакуацію українців з Уханю Zaxid.net

На Львівщині паніка в госпіталі через евакуацію українців з Уханю Zaxid.net

Прикупенко не підтвердив, що людей, які прибудуть завтра з Уханю в Україну, розмістять у госпіталі Винників. Навпаки, він заявив, що, за його інформацією, їх повезуть в інше місце.

"У мене є інформація, що до нас на карантин пацієнтів з літака не привезуть. Заклад не готовий прийняти людей на карантин. У нас дійсно багато людей", – поділився він.

Однак Прикупенко зізнався, що частину пацієнтів госпіталю виписано, інші переведені в лікарні області та міста.

До 14:00 місцеві жителі почали приносити до госпіталю шини. Журналістка Наталія Волосацька опублікувала у Facebook відео, на якому люди, які заблокували в'їзд у госпіталь, відмовляються будь-кого впускати чи випускати.

Мешканці Винників перекрили в'їзд у госпіталь через коронавірус Zaxid.net

Мешканці Винників перекрили в'їзд у госпіталь через коронавірус Zaxid.net

Мешканці Винників перекрили в'їзд у госпіталь через коронавірус Zaxid.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 лютого Україна планує літаком евакуювати своїх громадян з китайського міста Ухань і провінції Хубей, де набула загрозливого поширення епідемія смертельного коронавірусу.

Зазначається, що літак, на якому евакуюють українців із Китаю, вранці 20 лютого приземлиться у Львівському аеропорту.

З'явилася інформація про те, що українців, яких збираються евакуювати з Уханю, нібито розмістять на два тижні на карантин у санаторії "Пролісок" у Київській області. Це приватний дитячий санаторій, який розташований в елітному селищі Козин.

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