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/ Пульмонологія

Аж до вбивства: в Туркменістані придумали холоднокровний спосіб боротьби з коронавірусом

2.1т
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У Туркменістані влада для нібито боротьби з коронавірусом наказала вбивати домашніх кішок і бродячих тварин.

Знищувати домашніх улюбленців вирішили в столиці країни Ашхабаді, пише "Радіо Азатлик".

Відзначається, що вилов кішок і собак в Ашхабаді здійснюють співробітники міських комунальних служб, домоуправлінь, а також спецслужби. Їх знищують отрутою, яку розкидають двірники і співробітники комунальних служб.

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У Туркменістані вбивають кішок через коронавірус

У Туркменістані вбивають кішок через коронавірус

365info.kz

Крім того, зоозахисники з Ашхабаду забили тривогу: вилов тварин перетворився для деяких на джерело для наживи. Вкрадених породистих кішок і собак працівники комунальних служб і самі шкуродери пропонують викупити зоозахисникам, ставки викупу – від 50 до 150 манат (приблизно 350-1000 грн). Собак також нібито холоднокровно продають на м'ясо і жир.

Ашхабадська влада тему вилову бездомних тварин коментувати відмовилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Індії запропонували боротися з коронавірусом екскрементами тварин – сечею і гноєм корів, які є священними в цій країні.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Туркменістан
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