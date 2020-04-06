У Туреччині вакцина від коронавірусу сприяла виробленню антитіл у тварин, наступним етапом вчені планують перевірити її на людях.

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Перші деталі про випробування повідомив на своїй сторінці в Twitter професор медичного факультету університету Хаджеттепе Атеш Кара.

"Хороша новина. Вакцина від коронавірусу, введена тваринам за допомогою мікроголки на лейкопластирі, дала імунну відповідь у вигляді вироблення антитіл. Зараз прийшов час перевірити, чи може вона захистити людей", – поділився лікар.

У Туреччині заявили про прорив із вакциною від COVID-19

Нагадаємо, 2 квітня стало відомо, що в США медики провели випробування вакцини від коронавірусу на лабораторних мишах. Там також використовували наноголки на пластирі.

Результати дослідів дають підстави припускати, що перша застосовна вакцина з'явиться всього через кілька місяців.

İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada , pic.twitter.com/ vj2u8esn0t - Ates Kara (@AtesAtesKara) April 5, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила для випробувань на тваринах два зразки вакцин проти коронавірусу COVID-19. Їх розробили фахівці Оксфордського університету і американської компанії Inovio Pharmaceutical.

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