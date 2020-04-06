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/ Пульмонологія

У Туреччині заявили про прорив із вакциною від COVID-19

3.1т
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У Туреччині вакцина від коронавірусу сприяла виробленню антитіл у тварин, наступним етапом вчені планують перевірити її на людях.

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Перші деталі про випробування повідомив на своїй сторінці в Twitter професор медичного факультету університету Хаджеттепе Атеш Кара.

"Хороша новина. Вакцина від коронавірусу, введена тваринам за допомогою мікроголки на лейкопластирі, дала імунну відповідь у вигляді вироблення антитіл. Зараз прийшов час перевірити, чи може вона захистити людей", – поділився лікар.

У Туреччині заявили про прорив із вакциною від COVID-19

У Туреччині заявили про прорив із вакциною від COVID-19

Нагадаємо, 2 квітня стало відомо, що в США медики провели випробування вакцини від коронавірусу на лабораторних мишах. Там також використовували наноголки на пластирі.

Результати дослідів дають підстави припускати, що перша застосовна вакцина з'явиться всього через кілька місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила для випробувань на тваринах два зразки вакцин проти коронавірусу COVID-19. Їх розробили фахівці Оксфордського університету і американської компанії Inovio Pharmaceutical.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Туреччина
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Зачем сразу на людях испытывать? Сперва надо на xoxлах, потом на обезьянах и только потом можно на людях.
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