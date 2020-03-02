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/ Пульмонологія

У центрі спалаху коронавірусу Ухані раптово закрили лікарню: що трапилося

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У китайському місті Ухань, яке стало епіцентром спалаху нового коронавірусу, вирішили закрити тимчасову лікарню через скорочення кількості нових випадків захворювання.

Про це в понеділок, 2 березня, повідомляє Reuters. З медустанови вже виписали всіх пацієнтів.

Дана лікарня є однією з 16 спеціально побудованих для боротьби з епідемією. При цьому нова статистика підтвердила, що коронавірус зменшив оберти – 1 березня вперше з січня в провінції Хубей було зафіксовано менше 200 нових випадків інфікування – 196.

В Ухані закрили лікарню

В Ухані закрили лікарню

Економічна правда

У материковому Китаї було підтверджено 202 нових випадки, що стало найнижчим показником з 22 січня. За винятком зараження в провінції Хубей, в Китаї було всього шість нових випадків – найнижча цифра з січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 березня стало відомо про перші випадки зараження коронавірусом в Індонезії та Нью-Йорку. У ряді країн озвучили зростаючу статистику, проте в Китаї епідемія пішла на спад.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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