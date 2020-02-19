"Геноцид нашого народу!" Ще одна область України відмовилася прийняти евакуйованих через коронавірус

Депутати Тернопільської облради звернулися до президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука з вимогою не розміщувати в регіоні українців і іноземців, яких евакуювали через коронавірус із китайського Уханю.

Перший заступник глави Василь Деревляний під час засідання назвав рішення "поселити евакуйованих у густо населених районах геноцидом українського народу". Про це повідомляється на сайті облради.

Начальник управління охорони ОДА Володимир Богайчук заявив, що є чітка позиція про неможливість прийняти в області борт із Китаю, а також наголосив на необхідності виділення коштів на створення умов для надання медичних послуг інфікованим хворим.

Область України відмовилася прийняти евакуйованих із Китаю

Пізніше Деревляний розкрив подробиці в коментарі hromadske. За словами чиновника, протягом виділеного часу уряд і МОЗ повинні були підготувати "відповідні придатні для лікування цих людей приміщення".

"Вони цього не зробили, до них всі інші питання, не до нас. Ми просто сказали своє слово, що людей просто кидати в непристосовані приміщення не можна", – сказав він.

Заступник голови облради зазначив, що не вважає дискримінацією вимогу не розміщувати евакуйованих з Уханю на Тернопільщині. "А ви поцікавилися, звідки там люди, з яких областей, чи це не має значення? Я знаю, що там людей із Тернопільської області немає – є з інших областей і там половина іноземців", – обурився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Винниках Львівської області мешканці перекрили в'їзд на територію госпіталю через інформацію про те, що туди можуть привезти українців, евакуйованих із Уханю.

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