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/ Пульмонологія

"Геноцид нашого народу!" Ще одна область України відмовилася прийняти евакуйованих через коронавірус

4.1т
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Депутати Тернопільської облради звернулися до президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука з вимогою не розміщувати в регіоні українців і іноземців, яких евакуювали через коронавірус із китайського Уханю.

Перший заступник глави Василь Деревляний під час засідання назвав рішення "поселити евакуйованих у густо населених районах геноцидом українського народу". Про це повідомляється на сайті облради.

Начальник управління охорони ОДА Володимир Богайчук заявив, що є чітка позиція про неможливість прийняти в області борт із Китаю, а також наголосив на необхідності виділення коштів на створення умов для надання медичних послуг інфікованим хворим.

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Пізніше Деревляний розкрив подробиці в коментарі hromadske. За словами чиновника, протягом виділеного часу уряд і МОЗ повинні були підготувати "відповідні придатні для лікування цих людей приміщення".

"Вони цього не зробили, до них всі інші питання, не до нас. Ми просто сказали своє слово, що людей просто кидати в непристосовані приміщення не можна", – сказав він.

Заступник голови облради зазначив, що не вважає дискримінацією вимогу не розміщувати евакуйованих з Уханю на Тернопільщині. "А ви поцікавилися, звідки там люди, з яких областей, чи це не має значення? Я знаю, що там людей із Тернопільської області немаєє з інших областей і там половина іноземців", – обурився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Винниках Львівської області мешканці перекрили в'їзд на територію госпіталю через інформацію про те, що туди можуть привезти українців, евакуйованих із Уханю.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Тернопіль
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Ш. Олег
Ш. Олег
Прочитал - как-будто в д*рьме вывалялся… "А вы поинтересовались, откуда там люди, из каких областей, или это не имеет значения? Я знаю, что там людей из Тернопольской области нет – есть из других областей" - ага, и черепа, черепа обязательно измерять штангенциркулем! И родословную выяснять до двунадесятого колена! И про Чейкрым непременно допросить с пристрастием! Эх вы, люди… Людишки. :(
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Ш. Олег, может к тебе на Луганду их на недельку-две подселить, если такой умный?))
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3
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Ш. Олег, жЫвотные...
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2
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
западенцам как гос п е р е ворот устроить, людей поубивать - это пожалуйста, но эвакуированных сограждан принять - это для них невозможно...
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0
2
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Укроына - едына...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вся Украина должна отказаться!а виной этому пани Супрун которая вообще полностью уничтожила медицину,лечить нечем Так что какие эвакуации???
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Артеллерист Моня, Правильно маша! Не буй заразу привозить в нэньку,спидвитчизников облить каРасином и сжечь,иностранцев в резиновые мешки и в море,пусть домой плывут.
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