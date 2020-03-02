Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

У Тернополі коронавірус запідозрили у 2-річної дитини: вона ізольована

1.9т
Читати матеріал російською

У Тернополі батьки 2-річного малюка звернулися в лікарню через те, що запідозрили у нього коронавірус.

Як повідомляє пресслужба міськради Тернополя, днями дитина з батьками повернувся з поїздки в Мадрид (Іспанія). Лабораторні дослідження діагноз не підтвердили.

"За результатами дослідження обласного лабораторного центру, у цієї дитини виявили грип групи "В". Маленькому пацієнтові надають необхідне лікування", – відзначили у міськраді.

Головне:

  • У світі розробляється більше 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути представлені уже найближчим часом.

  • 1 березня в російській Москві у пацієнта виявили коронавірус. Також хвороба проникла в Чехію, Ірландію і Люксембург.

  • В Італії число загиблих різко зросла до 34 осіб.

Коронавірус підбирається до України

Коронавірус підбирається до України

Ілюстрація

Незважаючи на це, дитину терміново ізолювали. Зараз вона перебував в інфекційному боксі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок понеділка, 2 березня, кількість виявлених випадків зараження коронавірусів на території Китаю досягла 80 026 осіб, померли 2912 китайців.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини