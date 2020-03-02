У Тернополі коронавірус запідозрили у 2-річної дитини: вона ізольована

У Тернополі батьки 2-річного малюка звернулися в лікарню через те, що запідозрили у нього коронавірус.

Як повідомляє пресслужба міськради Тернополя, днями дитина з батьками повернувся з поїздки в Мадрид (Іспанія). Лабораторні дослідження діагноз не підтвердили.

"За результатами дослідження обласного лабораторного центру, у цієї дитини виявили грип групи "В". Маленькому пацієнтові надають необхідне лікування", – відзначили у міськраді.

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У світі розробляється більше 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути представлені уже найближчим часом.

1 березня в російській Москві у пацієнта виявили коронавірус. Також хвороба проникла в Чехію, Ірландію і Люксембург.

В Італії число загиблих різко зросла до 34 осіб.

Коронавірус підбирається до України Ілюстрація

Незважаючи на це, дитину терміново ізолювали. Зараз вона перебував в інфекційному боксі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок понеділка, 2 березня, кількість виявлених випадків зараження коронавірусів на території Китаю досягла 80 026 осіб, померли 2912 китайців.

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