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/ Пульмонологія

У сусідній із Україною країні зафіксували новий випадок коронавірусу

1.9т
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У Білорусі запідозрили ще один випадок зараження коронавірусом СOVID-19. Один із тестів на наявність смертельного захворювання дав позитивний результат у мешканки Вітебська.

Жінка раніше прибула з Італії. Про це повідомляє місцеве агентство БЕЛТА з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"У РНПЦ епідеміології та мікробіології один із тестів, які були виконані у білоруски, виявив фрагмент РНК, який може належати новому типу коронавірусу", – заявили фахівці.

У Білорусі зафіксували новий випадок коронавірусу

У Білорусі зафіксували новий випадок коронавірусу

Зазначається, що громадянка Білорусі разом зі ще двома своїми колегами нетривалий час перебували в північній Італії. У зв'язку з цим їх викликали до закладу охорони здоров'я, де взяли тести та аналізи. Незабаром усіх госпіталізували до Вітебської обласної клінічної інфекційної лікарні.

"Даній пацієнтці проводиться поглиблена лабораторна діагностика. У двох її колег тести негативні", – повідомили в пресслужбі.

Там підкреслили, що тести виконувалися під час активного лабораторного контролю громадян, які повернулися з епідеміологічно несприятливих районів. Такі заходи у зв'язку з підтвердженими випадками зараження COVID-19, проходять по всій країні.

"Всього на сьогодні в установах охорони здоров'я Білорусі з підозрою на коронавірусну інфекцію перебувають троє пацієнтів. У всіх стан задовільний, клінічних проявів хвороби немає", – додали в МОЗ.

У відомстві уточнили, що йдеться про студента з Ірану, батька його дівчини та вітебчанку.

Карта поширення коронавірусу COVІD-19:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі зафіксували перший випадок захворювання новим смертельним коронавірусом із Китаю COVID-2019. Вірус виявили у студента одного з білоруських вузів, громадянина Ірану, який прибув із Баку 22 лютого.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Білорусь
Тег
вірус
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