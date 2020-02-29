У департаменті округу Кінг у штаті Вашингтон (США) зафіксували першу смерть від коронавірусу COVID-2019.

Про це повідомили ABC News і The Daily Best. Інші подробиці наразі не наводяться. Інформації про загиблого також поки немає.

Раніше Центр по контролю і профілактиці захворювань (CDC) повідомив, що кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом на території США досягла більше 60 осіб.

У США зафіксували першу смерть від коронавірусу ВВС

Пресслужба департамента округа Кинг

За інформацією Reuters, адміністрація Трампа розглядає можливість введення обмежень на в'їзд на кордоні з Мексикою через загрозу коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у США заявили про неминучість спалаху коронавірусу і вирішили негайно готуватися до нових випадків захворювання всередині країни.

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