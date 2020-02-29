У департаменті округу Кінг у штаті Вашингтон (США) зафіксували першу смерть від коронавірусу COVID-2019.
Про це повідомили ABC News і The Daily Best. Інші подробиці наразі не наводяться. Інформації про загиблого також поки немає.
Раніше Центр по контролю і профілактиці захворювань (CDC) повідомив, що кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом на території США досягла більше 60 осіб.
У США зафіксували першу смерть від коронавірусу
ВВС
Пресслужба департамента округа Кинг
За інформацією Reuters, адміністрація Трампа розглядає можливість введення обмежень на в'їзд на кордоні з Мексикою через загрозу коронавірусу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у США заявили про неминучість спалаху коронавірусу і вирішили негайно готуватися до нових випадків захворювання всередині країни.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".