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/ Пульмонологія

У США зафіксували першу смерть від коронавірусу

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У департаменті округу Кінг у штаті Вашингтон (США) зафіксували першу смерть від коронавірусу COVID-2019.

Про це повідомили ABC News і The Daily Best. Інші подробиці наразі не наводяться. Інформації про загиблого також поки немає.

Раніше Центр по контролю і профілактиці захворювань (CDC) повідомив, що кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом на території США досягла більше 60 осіб.

У США зафіксували першу смерть від коронавірусу

У США зафіксували першу смерть від коронавірусу

ВВС

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У США зафіксували першу смерть від коронавірусу

Пресслужба департамента округа Кинг

За інформацією Reuters, адміністрація Трампа розглядає можливість введення обмежень на в'їзд на кордоні з Мексикою через загрозу коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у США заявили про неминучість спалаху коронавірусу і вирішили негайно готуватися до нових випадків захворювання всередині країни.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
какелоты, смотрим на Ютуб самый блистательный город в Европе: Москва. Огни города. Ночная жизнь.
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