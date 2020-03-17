У США вперше ввели вакцину проти коронавірусу добровольцям

У США вперше ввели людям вакцину проти коронавірусу. Її отримали чотири добровольці, які самі виявили бажання протестувати препарат на собі.

Про це повідомляє AP. Експеримент був проведений вченими Вашингтонського науково-дослідного інституту Kaiser Permanente в Сіетлі.

"Зараз ми – команда коронавірусу. Кожен хоче зробити все можливе у цій надзвичайній ситуації", – зазначила керівниця дослідження доктор Ліза Джексон.

Також про участь у випробуванні вакцини розповіла і одна з добровольців, Дженніфер Галлер з Сіетла. "Ми всі відчуваємо себе такими безпорадними. Для мене це дивовижна можливість щось зробити", – сказала жінка.

У США ввели вакцину проти коронавірусу добвровольцям АР

Після ін'єкції вона запевнила, що почувається чудово, і посміхнулася. Також одним з добровольців був мережевий інженер компанії Microsoft Ніл Браунінг з міста Ботелл, штат Вашингтон.

В цілому медики хочуть протестувати вакцину на 45 добровольцях у віці від 18 до 55 років. Кожен з них повинен буде отримати дві дози препарату з перервою в один місяць.

Крім того, деякі з ретельно відібраних здорових добровольців отримають більш високі дози, ніж інші. Так лікарі хочуть перевірити, наскільки сильною має бути дія препарату.

У США ввели вакцину проти коронавірусу добвровольцям АР

У США ввели вакцину проти коронавірусу добвровольцям АР

Також дослідники мають намір перевірити наявність будь-яких побічних ефектів від вакцини і зробити аналіз зразків крові, щоб переконатися, що препарат активізує імунну систему людини.

Однак навіть якщо тестування виявиться успішним, то для масового виробництва вакцини знадобиться 12-18 місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 17 березня в світі налічується 174 330 осіб, інфікованих коронавіруомв COVID-19, число жертв інфекції досягло 7 085. Одужали понад 79 тис. осіб.

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