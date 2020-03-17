Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

У США вперше ввели вакцину проти коронавірусу добровольцям

5.7т
Читати матеріал російською

У США вперше ввели людям вакцину проти коронавірусу. Її отримали чотири добровольці, які самі виявили бажання протестувати препарат на собі.

Про це повідомляє AP. Експеримент був проведений вченими Вашингтонського науково-дослідного інституту Kaiser Permanente в Сіетлі.

"Зараз ми – команда коронавірусу. Кожен хоче зробити все можливе у цій надзвичайній ситуації", – зазначила керівниця дослідження доктор Ліза Джексон.

Також про участь у випробуванні вакцини розповіла і одна з добровольців, Дженніфер Галлер з Сіетла. "Ми всі відчуваємо себе такими безпорадними. Для мене це дивовижна можливість щось зробити", – сказала жінка.

У США ввели вакцину проти коронавірусу добвровольцям

У США ввели вакцину проти коронавірусу добвровольцям

АР

Після ін'єкції вона запевнила, що почувається чудово, і посміхнулася. Також одним з добровольців був мережевий інженер компанії Microsoft Ніл Браунінг з міста Ботелл, штат Вашингтон.

В цілому медики хочуть протестувати вакцину на 45 добровольцях у віці від 18 до 55 років. Кожен з них повинен буде отримати дві дози препарату з перервою в один місяць.

Крім того, деякі з ретельно відібраних здорових добровольців отримають більш високі дози, ніж інші. Так лікарі хочуть перевірити, наскільки сильною має бути дія препарату.

У США ввели вакцину проти коронавірусу добвровольцям

У США ввели вакцину проти коронавірусу добвровольцям

АР

У США ввели вакцину проти коронавірусу добвровольцям

У США ввели вакцину проти коронавірусу добвровольцям

АР

Також дослідники мають намір перевірити наявність будь-яких побічних ефектів від вакцини і зробити аналіз зразків крові, щоб переконатися, що препарат активізує імунну систему людини.

Однак навіть якщо тестування виявиться успішним, то для масового виробництва вакцини знадобиться 12-18 місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 17 березня в світі налічується 174 330 осіб, інфікованих коронавіруомв COVID-19, число жертв інфекції досягло 7 085. Одужали понад 79 тис. осіб.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
США
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
0
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Вакцина во время эпидемии бесполезна.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Антидот изготовлялся параллельно с вирусом! Никто не сомневался!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Иванов Владимир
Иванов Владимир
ну вот..они заранее все имели и знали.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини