У США випробовують ліки проти COVID-19: стало відомо про хороші результати

Препарат "Ремдесивір" демонструє досить непогані результати при лікуванні пацієнтів з коронавірусом COVID-19.

Про це розповіла лікар-госпіталіст в "Montefiore Medical Center" (Нью-Йорк) Валентина Голобородько, передає ТСН.

За її словами, ці ліки "щодо інших препаратів, поки багато обіцяють". В рамках дослідження більше 50 пацієнтам призначили цей препарат.

"І ще близько 50 контрольних пацієнтів, які були за станом наближені до тих, хто отримував препарат. І Ремдесивір показав досить обнадійливі результати – людей змогли зняти зі ШВЛ, у них покращилися чимало показників. 68% пацієнтів на цих ліках поліпшили свій стан, що досить багато, і ми чекаємо результатів рандомізованих досліджень, які, ймовірно, стануть відомими вже протягом місяця", – розповіла вона.

Препарат проти COVID-19. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Канаді вірусологи підтвердили ефективність препарату "Ремдесивір" в боротьбі проти COVID-19.

У США заражені пацієнти видужували протягом десяти днів після початку прийому ліків, які спочатку було створено для боротьби з лихоманкою Ебола.