Американська біотехнологічна компанія Moderna заявила про створення вакцини mRNA-1273 від смертельного коронавірусу COVID-19.

Для випробування вакцини на людях першу партію ампул направили до Національного інституту вивчення алергічних та інфекційних захворювань, повідомляє Moderna.

За словами розробників, вакцина була створена за рекордні 42 дні з моменту секвенування генома вірусу. Над нею працювали близько 100 співробітників компанії.

Вакцина 365info.kz

Директор інституту Ентоні Фосі в інтерв'ю The Wall Street Journal відзначив, що випробування вакцини почнуться в квітні 2020 року. Близько 25 здоровим добровольцям введуть дві дози, щоб оцінити безпеку вакцини і формування імунної відповіді для захисту від коронавірусу. Результати випробувань можуть з'явитися уже влітку. У разі, якщо вони будуть успішними, в широкому доступі вакцина з'явиться протягом декількох місяців.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Тяньцзиньському університеті (Китай) заявили про створення потенційної пероральної вакцини від смертельного коронавірусу COVID-19.

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