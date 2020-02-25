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/ Пульмонологія

У США створили вакцину проти смертельного коронавірусу

2.4т
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Американська біотехнологічна компанія Moderna заявила про створення вакцини mRNA-1273 від смертельного коронавірусу COVID-19.

Для випробування вакцини на людях першу партію ампул направили до Національного інституту вивчення алергічних та інфекційних захворювань, повідомляє Moderna.

За словами розробників, вакцина була створена за рекордні 42 дні з моменту секвенування генома вірусу. Над нею працювали близько 100 співробітників компанії.

Вакцина

Вакцина

365info.kz

Директор інституту Ентоні Фосі в інтерв'ю The Wall Street Journal відзначив, що випробування вакцини почнуться в квітні 2020 року. Близько 25 здоровим добровольцям введуть дві дози, щоб оцінити безпеку вакцини і формування імунної відповіді для захисту від коронавірусу. Результати випробувань можуть з'явитися уже влітку. У разі, якщо вони будуть успішними, в широкому доступі вакцина з'явиться протягом декількох місяців.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Тяньцзиньському університеті (Китай) заявили про створення потенційної пероральної вакцини від смертельного коронавірусу COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Теми
вакцинація Коронавірус
Місце
США
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