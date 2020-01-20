У США готові до можливої "зустрічі" зі смертельною інфекцією з Китаю

Тим часом у світі людей...

Незважаючи на те, що ризик появи і поширення нового коронавірусу в США низький, CDC спільно зі Службою митного і прикордонного контролю Міністерства внутрішньої безпеки США вживають заходів щодо забезпечення готовності до можливого завезення захворювання (нагадаю, днями перший завезений випадок зареєстрували в Японії). При цьому планується проводити перевірку подорожуючих в США як прямими з Китаю, так і стикувальними рейсами на можливе гарячкове захворювання.

Починаючи з 17 січня 2020 року, пасажири з Ухані (Китай) будуть проходити перевірку на наявність симптомів, пов'язаних з новим коронавірусом, в трьох аеропортах США: Сан-Франциско, Нью-Йорк і Лос Анжелес.

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Будуть використані системи інформування про наявність на борту хворих, спрямування їх в медпункт після прибуття. Для цього CDC направляє близько 100 співробітників в ці три аеропорти.

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