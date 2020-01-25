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/ Пульмонологія

У Росії в готелі стався переполох через китайців із "коронавірусом": сімох відвезли на "швидких"

2.3т
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У Росії в московському готелі "Арт-Войковська" зафіксовано масове захворювання гостей із Китаю з симптомами найнебезпечнішого коронавірусу 2019 nCoV.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, хворі самі викликали швидку в готель. Приїхала одна бригада медиків, але оцінивши ситуацію, вони викликали підкріплення.

"Всього на місці опинилися 12 бригад, 7 людей госпіталізували – всі громадяни Китаю, деякі приїхали недавно, інші вже давно перебувають у країні", – ідеться в повідомленні.

Готель "Арт Москва Войковська"

Готель "Арт Москва Войковська"

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Повідомляється, що у всіх госпіталізованих висока температура, у них беруть аналізи.

Всього в туристичній групі – більше 20 осіб, їх усіх зараз перевіряють лікарі. У Москву вони приїхали кілька днів тому з Сіані, повідомляє Telegram-канал Baza.

За інформацією Telegram-каналу Life-Shot, попередній діагноз у всіх сімох хворих - ГРВІ. Але інфекціоністи вирішили їх госпіталізувати для детального обстеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту Бориспіль почнеться температурний скринінг пасажирів на авіарейсах із Китаю через смертельний китайський коронавірус.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус 2019-nCoV" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Росія Москва
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Червоний Данило
Червоний Данило
прощай россия.....
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