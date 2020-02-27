У Польщі зафіксували перший в країні випадок інфікування смертельним коронавірусом COVID-2019.

Заражену жінку виявили в місті Лодзь, пише Express Ilustrowany.

Відомо, що 25-річна полька провела місяць в Таїланді і після повернулася до Польщі. 22 лютого біля неї проявилися симптоми. Перше тестування на коронавірус дало позитивний результат. Після додаткового обстеження її помістять в карантин.

Епідемія коронавірусу

При цьому Міністерство охорони Польши здоров'я в Twitter спростувало інформацію про те, що пацієнт інфікований коронавірусом.

Нагадаємо, раніше пацієнта з підозрою на коронавірус COVID-2019 госпіталізували в Університетську лікарню в Кракові.

Nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa. https://t.co/WZzbxlDdms — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) February 27, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівцях госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус.

Також в Чернівцях в лікарню доставили чоловіка з діагнозом пневмонія, який повернувся з Італії і міг контактувати із зараженими на смертельний коронавірус COVID-2019.

Раніше в Китаї повідомили, що один заражений смертельним коронавірусів COVID-2019 може інфікувати в середньому від двох до трьох осіб.

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