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/ Пульмонологія

Жителі Нових Санжар побилися з силовиками: є поранені. Фото і відео

34.9т
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У селищі Нові Санжари Полтавської області силовики відтіснили місцевих жителів, які "живим щитом" заблокували проїзд для евакуйованих з Китаю.

Правоохоронці та Національна гвардія розчистили проїзд для автобусів, щоб ті могли під'їхати до медичного центру через міст, повідомляє Апостроф (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під час конфлікту кілька місцевих жителів затримали, на місці повідомили про потерпілих.

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У Нових Санжарах почалися сутички місцевих жителів з силовиками

У Нових Санжарах почалися сутички місцевих жителів з силовиками

Апостроф

У Нових Санжарах почалися сутички місцевих жителів з силовиками

У Нових Санжарах почалися сутички місцевих жителів з силовиками

Скріншот з відео

У Нових Санжарах почалися сутички місцевих жителів з силовиками

У Нових Санжарах почалися сутички місцевих жителів з силовиками

Скріншот з відео

У Нових Санжарах почалися сутички місцевих жителів з силовиками

У Нових Санжарах почалися сутички місцевих жителів з силовиками

Скріншот з відео

Станом на 19:30 поліція розігнала протестувальників і звільнила під'їзд до медичного центру, пише Страна. Під час бійок люди кидали каміння в правоохоронців. Один з місцевих жителів намагався прорвати кордон поліції на автомобілі ВАЗ-2121, в результаті йому пробили колеса і жорстко витягли з машини. Інша протестуюча кричала, що "медзаклад згорить вночі".

У Нових Санжарах почалися сутички місцевих жителів з силовиками

У Нових Санжарах почалися сутички місцевих жителів з силовиками

Апостроф

У Нових Санжарах почалися сутички місцевих жителів з силовиками

У Нових Санжарах почалися сутички місцевих жителів з силовиками

Скріншот з відео

У Нових Санжарах почалися сутички місцевих жителів з силовиками

У Нових Санжарах почалися сутички місцевих жителів з силовиками

Скріншот з відео

Крім того, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук і глава МОЗ Зоряна Скалецька повідомили, що терміново вилетіли до Нових Санжар. Там прем'є очолить оперативний штаб уряду.

Гончарук вилетів на Полтавщину

Гончарук вилетів на Полтавщину

Офіційний Telegram-канал прем'єр-міністра України

Раніше OBOZREVATEL писав, що в селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з Китаю. Місцеві обіцяють навіть лягати під автобуси, тільки б не пропустити "заражених" коронавірусом в медичний центр.

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Автор
Карина Бондаренко
Теми
Коронавірус Протести в Нових Санжарах
Місце
Україна Полтава
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ефимов владимир
ефимов владимир
щенявмерла отменяется https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=KiGCPfx_ot8&feature=emb_logo
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Вот это шоу:))))Это не х у е м по роялю стучать:)))Свинари,продолжайте:)))
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
А где бетонные блоки, что-бы не могли проехать к санаторию, который не готов принимать людей с эпицентра короновируса? Кстати, прилетевшие проходили дезинфекцию или одеты в ту же одежду, что и была на них в Китае? Надо было перевезенных с Китая людей расквартировать на дамбаце, там для этого условия подходящие, да и боевики б побоялись атаковать, чтоб не подхватить эту гадость.
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4
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Журба Валентина
Журба Валентина
Маринов Михаил, какие боевики! местные, которых забыли предупредить о таком счастьи!
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ttt ta
ttt ta
Маринов Михаил, БТРом растащили, как и трактора
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