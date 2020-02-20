Жителі Нових Санжар побилися з силовиками: є поранені. Фото і відео

У селищі Нові Санжари Полтавської області силовики відтіснили місцевих жителів, які "живим щитом" заблокували проїзд для евакуйованих з Китаю.

Правоохоронці та Національна гвардія розчистили проїзд для автобусів, щоб ті могли під'їхати до медичного центру через міст, повідомляє Апостроф (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під час конфлікту кілька місцевих жителів затримали, на місці повідомили про потерпілих.

У Нових Санжарах почалися сутички місцевих жителів з силовиками Апостроф

У Нових Санжарах почалися сутички місцевих жителів з силовиками Скріншот з відео

У Нових Санжарах почалися сутички місцевих жителів з силовиками Скріншот з відео

У Нових Санжарах почалися сутички місцевих жителів з силовиками Скріншот з відео

Станом на 19:30 поліція розігнала протестувальників і звільнила під'їзд до медичного центру, пише Страна. Під час бійок люди кидали каміння в правоохоронців. Один з місцевих жителів намагався прорвати кордон поліції на автомобілі ВАЗ-2121, в результаті йому пробили колеса і жорстко витягли з машини. Інша протестуюча кричала, що "медзаклад згорить вночі".

У Нових Санжарах почалися сутички місцевих жителів з силовиками Апостроф

У Нових Санжарах почалися сутички місцевих жителів з силовиками Скріншот з відео

У Нових Санжарах почалися сутички місцевих жителів з силовиками Скріншот з відео

Крім того, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук і глава МОЗ Зоряна Скалецька повідомили, що терміново вилетіли до Нових Санжар. Там прем'є очолить оперативний штаб уряду.

Гончарук вилетів на Полтавщину Офіційний Telegram-канал прем'єр-міністра України

Раніше OBOZREVATEL писав, що в селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з Китаю. Місцеві обіцяють навіть лягати під автобуси, тільки б не пропустити "заражених" коронавірусом в медичний центр.

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