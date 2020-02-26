У Німеччині починається епідемія: МОЗ країни опублікувало лякаючі дані про COVID-19

У середу, 26 лютого, в Німеччині заявили про початок епідемії коронавіруса COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я ФРН Йенс Шпан, пише видання Deutsche Well. Він зазначив, що ланцюжок зараження частково неможливо відстежити, і в цьому новизна ситуації.

За його словами, через це немає впевненості в успіху колишньої стратегії по локалізації коронавіруса. Міністр нагадав, що за останню добу захворювання було виявлено у семи осіб в різних регіонах країни.

Після підтвердження зараження сімейної пари в Хайнсбергу там готуються помістити велику кількість людей під домашній карантин. Жінка, у якої був виявлений коронавірус, працює в дитячому садку, тому всі діти і їх батьки також не повинні виходити з дому.

У Німеччині починається епідемія коронавіруса РБК-Україна

Під домашній карантин поміщено також всіх пацієнтів і персонал двох приватних медичних кабінетів, а також ряд співробітників кельнської університетської клініки, з якими контактували хворі, коли ходили туди на прийом.

Інформацію про зараження передали також в готель в Нідерландах, де німецька сім'я недавно провела коротку відпустку. З 26 лютого закрито всі школи і дитсадки в окрузі Хайнсберг, вони відкриються не раніше початку наступного тижня.

Поки неясно, де могли заразитися чоловік і дружина, які зараз знаходяться на лікуванні в університетській клініці Дюссельдорфа, відзначає видання.

"Двоє жителів Баден-Вюртемберга, що заразилися коронавірусом, 25-річний чоловік з району Геппінген і його 24-річна супутниця, ймовірно, були інфіковані COVID-19 під час поїздки до Мілана. Третій хворий - батько останньої, 60-річний завідувач відділенням патології в університетській клініці в Тюбінгені. За даними медустанови, відслідковані всі контакти лікаря - аналізи взяті у десятка заввідділеннями, вони відсторонені від надання медичної допомоги пацієнтам і знаходяться під наглядом медиків", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, число тих, що заразилися коронавірусом за межами Китаю, зросла до 2918, загинули 43 людини. Під удар потрапили країни Європи, Азії та Латинської Америки.

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