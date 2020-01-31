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/ Пульмонологія

У небезпеці кожен: вчені назвали нові способи передачі коронавірусу

2.9т
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Заразитися смертельним коронавірусом 2019-nCoV виявилося можливим не тільки повітряно-краплинним шляхом, а й через предмети побуту.

Це стосується грошей, а також мобільних телефонів, з якими міг контактувати хворий. Про це повідомив доцент кафедри інфекційних хвороб у дітей РНІМУ ім. Н.І. Пирогова, кандидат медичних наук Іван Коновалов, передають "Известия".

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За словами експертів, підхопити недугу також можна через медичні інструменти або ж незахищені статеві зв'язки.

"Це відбувається шляхом самозараження, коли здорова людина торкається до предметів, на поверхні яких можуть опинитися краплі слини й виділень носоглотки хворого, а потім – до своїх слизових оболонок. Такий тип передачі характерний для грипозних вірусів, кору, вітряної віспи, риновірусів і, природно, нового типу коронавірусу 2019-nCoV", – попередив Коновалов.

Вчені назвали нові способи передачі коронавірусу

Вчені назвали нові способи передачі коронавірусу

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 31 січня зафіксовано 213 випадків загибелі пацієнтів через новий коронавірус, ще 9692 – заражені.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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