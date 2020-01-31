У небезпеці кожен: вчені назвали нові способи передачі коронавірусу

Заразитися смертельним коронавірусом 2019-nCoV виявилося можливим не тільки повітряно-краплинним шляхом, а й через предмети побуту.

Це стосується грошей, а також мобільних телефонів, з якими міг контактувати хворий. Про це повідомив доцент кафедри інфекційних хвороб у дітей РНІМУ ім. Н.І. Пирогова, кандидат медичних наук Іван Коновалов, передають "Известия".

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За словами експертів, підхопити недугу також можна через медичні інструменти або ж незахищені статеві зв'язки.

"Це відбувається шляхом самозараження, коли здорова людина торкається до предметів, на поверхні яких можуть опинитися краплі слини й виділень носоглотки хворого, а потім – до своїх слизових оболонок. Такий тип передачі характерний для грипозних вірусів, кору, вітряної віспи, риновірусів і, природно, нового типу коронавірусу 2019-nCoV", – попередив Коновалов.

Вчені назвали нові способи передачі коронавірусу

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 31 січня зафіксовано 213 випадків загибелі пацієнтів через новий коронавірус, ще 9692 – заражені.

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