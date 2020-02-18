"У нас є совість!" Аваков дав вичерпну відповідь щодо евакуації українців із Китаю

Уже цього четверга, 20 лютого, України планує літаком евакуювати своїх громадян із китайських міста Ухань і провінції Хубей, де набула загрозливого поширення епідемія смертельного коронавірусу.

Окрім українців, за запитом міжнародних партнерів, цим рейсом із КНР також заберуть деяких іноземців. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у прямому ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає сайт МВС (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми маємо дбати про наших громадян. Міністерство внутрішніх справ України у межах компетенції готове забезпечити безпеку під час евакуації українців із КНР та в обсервації. Україна тільки тоді Україна, тільки тоді Держава, коли вона думає про своїх громадян. Ми не багаті, у нас немає мільярдів, але у нас є совість. І якщо ми думаємо про своїх громадян, то маємо їх забрати та врятувати", – наголосив він.

Аваков розповів про всі подробиці евакуації громадян України з Китаю

Зокрема планується евакуація до 50 українців і щонайменше 36 іноземців із країн, які звернулися із запитом допомогти забрати їхніх громадян: із Норвегії, Ізраїлю, Білорусії, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших.

За словами міністра, команда літака, яким евакуюватимуть громадян із Китаю до України, складатиметься із 16 членів екіпажу: шестеро пілотів, дев’ятеро бортпровідників, один технік, двоє лікарів та медсестра. Також на борту будуть поліцейський, військовослужбовець і працівник консульства.

Українців евакуюють із Китаю літаком 20 лютого

"Всі члени екіпажу та супроводжуючі перебуватимуть у костюмах біозахисту. Літак буде розділений на зони. Пасажири забезпечуватимуться їжею, засобами особистої гігієни та санітарними засобами, зокрема медичними масками, які будуть змінюватися під час польоту", – розповів Аваков.

Міністр підкреслив, що кожен пасажир, який планує повернутися додому українським літаком, до посадки обов’язково має підписати інформовану добровільну згоду на проведення ізоляції та спостереження за станом здоров'я, діагностику й лікування. Адже в разі відмови людину не евакуюють.

Арсен Аваков ICTV

До всього іншого, додав глава МВС, в аеропорту проводитиметься термометрія пасажирів китайською стороною і повторно – українськими медиками безпосередньо перед посадкою на борт. У разі наявності будь-яких симптомів хвороби їх у супроводі консула відправлять до місцевої лікарні.

"Після прибуття в Україну, літак попрямує на санітарну стоянку, де всі, хто перебував на його борту, пройдуть прикордонний контроль. Співробітники прикордонної та митної служби проводитимуть необхідні процедури в костюмах бактеріологічного захисту. Після висадки пасажирів проводитиметься дезінфекція місця стоянки, трапа, салону, багажного відсіку та кабіни пілотів. А в літаку – повна заміна фільтрів системи кондиціонування", – підсумував Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців, яких найближчим часом евакуюють із китайського Уханя через спалах коронавірусу, перед вильотом перевірятимуть на низку симптомів.

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