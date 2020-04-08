"Коронавіросом хворіти легко!" У МОЗ розповіли, що робити при виявленні симптомів

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що більшість випадків захворювання коронавірусом в Україні протікають у легкій формі.

Разом із тим, він закликав українців утримуватися від самолікування. Про це він розповів на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції 8 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Він нагадав, що тільки лікар може оцінити рівень протікання хвороби або ускладнення від неї. Ляшко закликав українців звертатися на гарячі лінію у разі появи перших симптомів коронавірусу.

"Звертайтеся до свого сімейного лікаря, на номер екстреної медичної допомоги, на гарячі лінії, які працюють у кожній області та у Міністерстві охорони здоров'я, у Центр громадського здоров'я, у Національну службу здоров'я України, на урядову гарячу лінію. В усіх цих установах вам допоможуть, підкажуть та переорієнтують. Основне наше завдання на сьогодні не пропустити випадків захворювання та ускладнень від нього", – зазначив Ляшко.

Він наголосив, що, тільки виконуючи усі карантинні заході, які прописані у постанові кабінету міністрів, можна перемогти епідемію коронавірусної хвороби.

Інфографіка: kmu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ляшко заявив, що обов'язкове носіння маски у громадських місцях, яке з 6 квітня запроваджене в Україні, є превентивним заходом, який допомагає унеможливити поширення збудника коронавірусу COVID-19 від людини до людини.

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