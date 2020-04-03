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/ Пульмонологія

У МОЗ анонсували випуск в Україні ліків від коронавірусу

8.2т
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Українські фармакологічні компанії зараз проходять процедуру ліцензування для виробництва ліків від коронавірусу на початкових стадіях.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на селекторній нараді з президентом Володимиром Зеленським, повідомляється на сайті глави держави.

Ліки від коронавірусу

Ліки від коронавірусу

За його словами, ці препарати допоможуть почати долати COVID-19 на початкових стадіях і уникати ускладнень.

Степанов також підкреслив, що Міністерство охорони здоров'я вже виробило чіткий протокол лікування людей, хворих на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вы рагули столько анонсировали за последние годы,анонсировалка не устала??
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2
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Луньков Алекс
Луньков Алекс
Ну, дай на Бог! Хотя сообщений и з разных стран об этом много, результатов пока нет.
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Евгеньев Александр
Евгеньев Александр
Томос ,гидность и кастрюля
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Здоров'я Пульмонологія

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