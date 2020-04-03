У МОЗ анонсували випуск в Україні ліків від коронавірусу

Українські фармакологічні компанії зараз проходять процедуру ліцензування для виробництва ліків від коронавірусу на початкових стадіях.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на селекторній нараді з президентом Володимиром Зеленським, повідомляється на сайті глави держави.

Ліки від коронавірусу

За його словами, ці препарати допоможуть почати долати COVID-19 на початкових стадіях і уникати ускладнень.

Степанов також підкреслив, що Міністерство охорони здоров'я вже виробило чіткий протокол лікування людей, хворих на коронавірусну інфекцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

2 квітня Степанов заявив, що найближчим часом Україна отримає партію препарату "Плаквеніл", якого вистачить для 20 тисяч осіб. За його словами, зараз це фактично єдині ліки від коронавірусу.

Також відомо, що коронавірус в Україні планують лікувати комплексом препаратів проти малярії, ревматоїдного артриту і ВІЛ-інфекції, які показали хороші результати в інших країнах.

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