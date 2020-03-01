У Москві виявили коронавірус – ЗМІ

У Москві, за неофіційними даними, зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом.

Про це повідомляє "МБХ медіа" з посиланням на пацієнта Інфекційної клінічної лікарні Москви №1. За його словами, в палаті знаходиться чоловік, який заразився в Мілані.

"Він повідомив мені, що у нього підтвердили коронавірус. Нас шестеро людей лежало в палаті. У нього були підозрілі аналізи. Зараз його перевели в окремий бокс, нас трьох – хто лежав з ним – також помістили в окремий бокс. У палаті було ще двоє осіб, де вони перебувають зараз, я не знаю", – розповів він.

Але це не перший випадок захворювання коронавірусом в Росії. Раніше троє людей повернулися з інфекцією з круїзного лайнера Diamond Princess, який був затриманий біля берегів Японії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в світі розробляється більше 20 вакцин від нового коронавірусу, які можуть бути представлені вже найближчим часом.

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