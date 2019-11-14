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/ Пульмонологія

У Львові у вчительки першокласників знайшли відкриту форму туберкульозу

1.7т
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У Львові в школі №78 у 25-річної вчительки початкових класів діагностували відкриту форму туберкульозу.

Про це розповіла завідувачка відділенням особливо небезпечних інфекцій міського відділу Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Ганна Павлів, пише ZAXID.NET.

Відзначається, що в серпні педагог пройшла медогляд, під час якого не виявили жодних проблем зі здоров'ям. Запідозрила туберкульоз сімейна лікарка, до якої вчителька звернулася зі скаргами на здоров'я.

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У Львові у вчительки знайшли відкриту форму туберкульозу

У Львові у вчительки знайшли відкриту форму туберкульозу

"Жінка захворіла 24 жовтня. У цей же день вона звернулася до лікаря зі скаргами на погане самопочуття, підвищену температуру тіла. Їй зробили рентген і запідозрили туберкульоз. 25 жовтня вчительку ретельно обстежили у фтизіатричному диспансері, де і підтвердили відкриту форму туберкульозу. Її одразу направили в лікувальний заклад", – поділилася медичка.

Як тільки стало відомо про захворювання, працівники лабораторного центру одразу повідомили про це директорку школи №78. Вона в свою чергу розповіла батькам учнів. У школі провели дезінфекцію.

Де жінка могла заразитися туберкульозом, поки невідомо. Павлів каже, що з паличкою Коха стикається кожен із нас, але не всі хворіють на туберкульоз.

"У вчительки є маленька дитина. Вона практично не була в декретній відпустці. А годування, вставання до неї вночі і робота, все це, звичайно, давалося їй нелегко. Може, перевтома і стала підставою для хвороби, тому що з людьми, хворими на туберкульоз, як каже хвора, не контактувала. І чоловіка, і дитину обстежили одразу 25 жовтня. Вони здорові", – підсумувала лікарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Запорізькій області у шкільного вчителя виявили відкриту форму туберкульозу.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Місце
Україна Львів
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