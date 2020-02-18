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/ Пульмонологія

У літак візьмуть не всіх: з'ясувалися нові нюанси евакуації українців із Уханя

2.6т
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Українців, яких найближчим часом евакуюють із китайського Уханя через спалах коронавірусу, перед вильотом перевірятимуть на ряд симптомів.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. "Це не тільки температура (вище 37,2) або лихоманка, це нежить, кашель, біль у м'язах. Є певні симптоми, які перевірятимуть фахівці і, у першу чергу, на сьогодні це перевірятимуть фахівці в Китаї, які це роблять для всіх громадян, яких вони відпускали на евакуацію з Китаю", – сказала вона.

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Евакуація українців з Уханя

Евакуація українців з Уханя

Іллюстарція

У той же час, міністр МВС Арсен Аваков розповів, що китайська влада доставить наших громадян безпосередньо до літака, який повністю готовий. На борту буде 16 осіб екіпажу, а також поліцейський, два лікарі, медсестра, військовослужбовець і співробітник консульства. Усі вони разом з евакуйованими будуть відбувати карантин.

Літак також забере і громадян інших країн: зокрема Росії, Білорусі, Нідерландів, Аргентини та інших країн.

Усі, кого будуть везти з Уханя, підпишуть спеціальні документи. Ними вони погоджуються на двотижневий карантин. На борту всіх забезпечать засобами гігієни, масками, їжею.

Крім того, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко уточнив, що в Україні були обрані два об'єкти для розміщення евакуйованих із Уханя українців, проте їх назви не розголошуються.

За його словами, планується евакуювати 49 українців і до 25 іноземних громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу, протягом 17 лютого, кількість тих, що заразилися коронавірусом COVID-2019 в Китаї (включаючи Гонконг, Макао, Тайвань) зросла до 72 528 (+1893, позитивна динаміка).

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус
Місце
Китай Ухань
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Зачем вообще кого то забирать если медицина у нас не выдержит этого?????чтоьза идиотизм рисковать народом ради 20ти человек???если начнется вирус и например заболеет мой внук или сын или невестка вы думаете я буду просто переживать?ошибаетесь я поеду в Киев и лично найду скалецкую и не для того что бы пожать ей руку!!!!
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Артеллерист Моня, ты кастрюлю не снимай, вирус брезгует идиотами.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
возьмут только открытых патриотов, орущих сугс.
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