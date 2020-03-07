У коронавірусу з'явилися нові симптоми: як відрізнити тепер

Китайські вчені заявили про зміни в симптомах зараження коронавірусом COVID-2019 з початку спалаху.

Після спостереження за 89 пацієнтами в Ухані дослідники з'ясували, що у тих, хто заразився пізніше, хвороба виявлялася не так очевидно, пишуть "Известия".

Хворих коронавірусом розділили на дві групи – ті, хто захворів з 16 по 22 січня і з 23 по 29 січня. У більшості пацієнтів з першої групи була зафіксована висока температура, біль у м'язах, слабкість, виділення мокротиння та знижений рівень лімфоцитів. При цьому у інших ці симптоми були виражені слабше або були відсутні.

Коронавірус 5 Канал

Фахівці пояснили це тим, що у нещодавно заражених симптоми більш приховані. За словами вчених, новий тип коронавірусу може поступово трансформуватися в вірус, схожий на грип.

Після дослідження прийшли до висновку, що коронавірус може не проявляти себе в організмі дуже тривалий час. Крім того, вірус мутує і кожна його форма може проявлятися по-різному.

Як писав OBOZREVATEL раніше, станом на суботу, 7 березня, в світі зафіксовано понад 100 тисяч випадків захворювання коронавірусом COVID-2019. За добу кількість заражених збільшилася на 4 807 осіб.

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