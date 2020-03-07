ads pixel
Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

У коронавірусу з'явилися нові симптоми: як відрізнити тепер

7.8т
Читати матеріал російською

Китайські вчені заявили про зміни в симптомах зараження коронавірусом COVID-2019 з початку спалаху.

Після спостереження за 89 пацієнтами в Ухані дослідники з'ясували, що у тих, хто заразився пізніше, хвороба виявлялася не так очевидно, пишуть "Известия".

Хворих коронавірусом розділили на дві групи – ті, хто захворів з 16 по 22 січня і з 23 по 29 січня. У більшості пацієнтів з першої групи була зафіксована висока температура, біль у м'язах, слабкість, виділення мокротиння та знижений рівень лімфоцитів. При цьому у інших ці симптоми були виражені слабше або були відсутні.

Коронавірус

Коронавірус

5 Канал

Фахівці пояснили це тим, що у нещодавно заражених симптоми більш приховані. За словами вчених, новий тип коронавірусу може поступово трансформуватися в вірус, схожий на грип.

Після дослідження прийшли до висновку, що коронавірус може не проявляти себе в організмі дуже тривалий час. Крім того, вірус мутує і кожна його форма може проявлятися по-різному.

Як писав OBOZREVATEL раніше, станом на суботу, 7 березня, в світі зафіксовано понад 100 тисяч випадків захворювання коронавірусом COVID-2019. За добу кількість заражених збільшилася на 4 807 осіб.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
4
Цікаво
16
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини