У коронавірусу знайшовся ще один симптом: хвора зробила страшне зізнання

30-річна модель із Франції Інтан Клемент, яка заразилася коронавірусом, назвала одним з ключових симптомів, який допоміг розпізнати хворобу, дивний шум у легенях при диханні і кашлі.

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Про це йдеться в матеріалі Yahoo News Australia. В середині березня дівчина, незважаючи на легкий кашель, поїхала з друзями кататися на лижах на курорт Валлорі, нехтуючи обмеженнями, пов'язаними з карантином.

Після повернення додому її самопочуття погіршилося: стало важко дихати, а кашель посилився. За словами Клемент, її кашель був за відчуттями на межі психозу – "божевільним".

Клемент до хвороби Yahoo News Australia

Клемент до хвороби Yahoo News Australia

Модель помітила, що 18 березня з її легенів при диханні доноситься дивний звук, після чого вона зв'язалася по відеозв'язку з лікарем. Симптом вона описала як незрозумілий шум всередині.

Названий новий симптом коронавірусу – шум у легенях Yahoo News Australia

Медик припустив, що пацієнтка застудилася, і порекомендував їй приймати парацетамол.

Вже 20 березня Клемент вирішила звернутися за медичною допомогою до стаціонару лікарні. Коли з'ясувалося, що дівчина заразилася коронавірусом, її госпіталізували.

Названий новий симптом коронавірусу – шум у легенях Yahoo News Australia

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США вчені з'ясували, що ще одним симптомом коронавірусу є почервоніння і дискомфортний стан очей, викликані запаленням. Однак його слід розглядати виключно в комплексі з іншими.

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