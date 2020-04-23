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/ Пульмонологія

У коронавірусу вже близько двох тисяч різновидів – інфекціоніст

1.7т
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Коронавірус COVID-19 весь час мутує, у нього вже близько двох тисяч різновидів.

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Про це заявив в інтерв'ю KharkivToday лікар-імунолог вищої категорії, завідувач лабораторією іммунореабілітологіі Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова Академії медичних наук України Андрій Волянський.

COVID-19 мутує

COVID-19 мутує

"У коронавірусу вже є досить багато різновидів, близько двох тисяч ізолятів, які об'єднали в групи А, В і С", – розповів він.

За словами лікаря, всі ці варіанти коронавірусу схожі, немає принципових відмінностей між його різними гілками.

Також він висловив думку, що з часом коронавірус стане такою ж звичайною інфекцією, як грип.

"Безумовно, через два-три сезони ми звикнемо до коронавірусу", – вважає Волянський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вироблення колективного імунітету від коронавірусу COVID-19 може піти від одного до трьох років.

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Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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