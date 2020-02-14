У Китаї знайшли ефективний спосіб боротьби з коронавірусом: вже вилікували "важких" пацієнтів

У Китаї лікарям вдалося знайти ефективний спосіб лікування пацієнтів, заражених новим типом коронавірусу COVID-19.

Йдеться про методику переливання плазми, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на "Синьхуа".

Знайдено ефективний метод лікування від коронавируса Pixabay

За словами глави лікарні в Ухані Чжана Дінюя, в плазмі деяких людей, що побороли захворювання, виявлені антитіла, які допомагають боротися з коронавірусом.

За даними Global Times, за допомогою цього методу вже вдалося вилікувати десять пацієнтів, які перебували у важкому стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кількість загиблих в результаті зараження новим коронавірусом протягом минулої доби склало 254 людини. Всього вірус убив 1483 людини станом на ранок 14 лютого.

За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, темпи зростання захворювання коронавірусом вказують на те, що на цю хворобу можуть заразитися дві третини населення планети.

Українців з Китаю, де лютує смертельний вірус, евакуюють 18 лютого.

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