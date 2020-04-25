У Китаї заявили про успіхи вакцини від COVID-19: розпочато заключні випробування

У Китаї почали другий етап випробувань вакцини проти коронавірусу COVID-19. Експериментальний препарат ввели 508 добровольцям.

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Як пише Global Times, перша стадія почалася 16 березня і вже закінчена. Наступний етап розпочався 12 квітня, щоб підтвердити ефективність вакцини.

За словами вчених, в цілому 96 добровольців в трьох вікових групах отримали вакцину на першому етапі клінічного випробування. Поки що експеримент показав "вражаючий прогрес", і зараз добровольці знаходяться під наглядом.

Випробування вакцини проти COVID-19

Якщо випробування дадуть позитивний результат, то вчені готові вже в травні повідомити, які ліки давали пацієнтам з COVID-19. Відомо, що вакцина створена на основі розробок препарату проти вірусу Ебола.

"Випробування на першому етапі в основному використовується для підтвердження безпеки вакцини, а результати на другому етапі важливі для доказу ефективності вакцини", – пояснив заступник директора відділу біології патогенів в Уханьскому університеті Ян Чжаньці.

Попередні результати показали, що на 7 і 14 день застосування вакцини було безпечним.

"На даний момент вакцина може стати одним з найсильніших знарядь для придушення коронавірусу", – повідомив епідеміолог з пекінської Військово-медичної академії Чень Вей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї на мавпах успішно протестували нову вакцину від COVID-19.