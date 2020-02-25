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/ Пульмонологія

У Китаї заявили про створення вакцини проти смертельного коронавірусу

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У Тяньцзиньському університеті (Китай) заявили про створення потенційної пероральної вакцини від смертельного коронавірусу COVID-19.

Вчені відзначили, що для створення вакцини в якості основи використовувалися пекарські дріжджі, а S-білок нового коронавірусу– в якості мішені для генерації антитіл, передає газета "Хуаньцю шибао".

Дослідники пояснили, що через S-білок вірус проникає в організм людини, тому саме на нього націлилися вчені в розробці вакцини. Відзначається, що один з лікарів вже особисто прийняв чотири дози нової вакцини і не виявив побічних ефектів.

Коронавірус в Китаї

Коронавірус в Китаї

За словами вчених, пероральна вакцина безпечна і зручна у використанні. При цьому такий тип вакцини дозволяє стимулювати місцевий імунітет слизової оболонки і регулювати стійкість імунітету організму.

На думку китайських вчених, медпрепарат можна буде застосовувати як в профілактичних так і в терапевтичних цілях у боротьбі з інфекційними захворюваннями.

Однак дослідники попередили, що процес від розробки вакцини до її виходу на ринок досить довгий. Так як препарат повинен пройти всі перевірки до початку виробництва.

Епідемія хвороби в Китаї

Епідемія хвороби в Китаї

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї заявили, що створили вакцину, яка попередньо показала ефективність проти коронавірусу.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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