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/ Пульмонологія

У Китаї за день коронавірусом заразилося 15 тис., понад 200 померли

1.4т
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У китайській провінції Хубей, де почався спалах коронавірусу, за минулу добу, 12 лютого, кількість заражених різко збільшилася на 15 тисяч. Таким чином, на даний момент зафіксовано 60 333 випадки.

При цьому від пневмонії, викликаної вірусом COVID-19, за добу померли 242 пацієнти (загальна кількість за весь час 1368). Одужали 6 тис. освб, уточнює Центр системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса.

До цього кількість заражених збільшувалася в середньому на 1,5-2,5 тисячі щодня. Причиною різкого збільшення числа виявлених випадків став новий метод діагностики, розповіли в регіональному комітеті з питань гігієни та охорони здоров'я.

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Коронавірус в Китаї

Коронавірус в Китаї

"Слово і Діло"

Зокрема, 11 лютого Національна комісія з охорони здоров'я Китаю зафіксувала зменшення випадків зараження коронавірусом..

Тим часом, зараження новим коронавірусів підтвердили у ще 44 пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess в Японії.

У Китаї за день коронавірусом заразилося 15 тис., понад 200 померли

У той же час, головний виконавчий директор ВООЗ Сумія Свамінатан заявила, що перші тестування на людях вакцини від коронавірусу COVID-19 відбудуться не раніше ніж через півроку, а застосування почнеться через рік-півтора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американці звинуватили Китай в тому, що він зміг би стримати поширення нового смертельного коронавируса, якби не повторював помилок поширювалася в 2002-2003 роках так званої атипової пневмонії.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
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