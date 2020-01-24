У Китаї вилікували першу пацієнтку з коронавірусом

У Шанхаї (Китай) лікарі вилікували першу пацієнтку, якій раніше був поставлений діагноз "пневмонія", викликана новим поколінням коронавірусу 2019 nCoV.

Про це у п'ятницю, 12 січня, повідомляє місцеве видання Sina. У Національній комісії охорони здоров'я Китаю розповіли, що медикам вдалося вилікувати 56-річну жінку.

Зазначається, що вона деякий час проживала в Ухані, де було зафіксовано спалах коронавірусу. Також медпрацівники заявили, що 10 січня жінка занедужала, що супроводжувалося підвищеною температурою тіла, а 12 січня вона повернулася в Шанхай і ввечері 15 січня була госпіталізована в лікарню.

У Китаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом Хвиля

Відомо, що лікування пацієнтки здійснювалося в міській лікарні. Їй поступово ставало краще. Після того, як температура тіла жінки протягом шести днів трималася в межах норми, лікарі провели кілька тестів на наявність коронавірусу. Результат був негативним.

Жінку виписали і відправили додому. Жодних наслідків хвороби помічено не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Китаї вже 26 осіб загинули в результаті зараження смертельним коронавірусом 2019 nCoV. Кількість інфікованих досягла 849.

У місті Ухань (Китай), де почалося поширення смертельного коронавірусу, оголосили безстроковий карантин.

Також влада Китаю скасувала всі спортивні змагання щонайменше до квітня через ризик поширення смертельного захворювання.

Коронавірус 2019 nCoV може проявлятися в двох підвидах: MERS і SARS. Вони розрізняються за первинними симптомами і можуть призводити до вірусної пневмонії.

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