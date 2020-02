Все ж не витримав: у Китаї від коронавірусу помер лікар, який першим виявив смертельну загрозу

Лікар-офтальмолог Лі Веньлян із Китаю, який перший попередив колег про нову хворобу, помер від коронавируса nCoV-2019.

Видання Global Times в четвер, 6 лютого, написало в Twitter про летальний результат. Однак незабаром вибачилося за дезінформацію – чоловік був живий, але в критичному стані. Ближче до ночі стало відомо про смерть медика (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Він розповів про вірус ще 30 грудня, але після цього його звинуватили в поширенні "неправдивих відомостей, які порушують громадський порядок", і змусили підписати документ, який зобов'язує не поширювати чутки.

Медик з Ухань написав колегам в групах соцмережі WeChat про те, що сім випадків нібито атипової пневмонії SARS підтвердилися на ринку морепродуктів. Тоді він не знав, що коронавірус відноситься до іншого штаму, однак забив на сполох через страшні симптоми.

Пост Лі поширився по різних китайським соцмережах. Чиновники з органів охорони здоров'я Ухані викликали лікаря посеред ночі і зажадали пояснити, навіщо він поділився цією інформацією. Крім того, його двічі викликали в поліцію.

У результаті влада Китаю кілька тижнів приховувала інформацію про новий вірус і не вчиняла ніяких дій.

Отримавши догану, Веньлян повернувся до роботи. 10 січня він лікував від глаукоми жінку, у якої пізніше виявили новий тип коронавірусу 2019 nCoV. У підсумку лікар, а також його батьки захворіли.

