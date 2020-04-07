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/ Пульмонологія

У Китаї успішно застосували метод лікування коронавірусу за допомогою плазми

39.1т
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Китайські лікарі в рамках дослідження застосували спосіб лікування коронавірусу за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від COVID-19.

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Метод лікування може допомогти пацієнтам одужати протягом трьох днів, пише Daily Mail.

Результат – протягом трьох днів: у Китаї навчилися лікувати коронавірус

У десяти людей з важкою формою захворювання вже протягом 72 годин пропали симптоми. Їм ввели плазму, яку пожертвували люди, що побороли інфекцію.

Варто зазначити, що цей метод лікування вже досліджують у Великій Британії та США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені прийшли до висновку, що кров людей, які перехворіли на коронавірус, можна використовувати для створення вакцини від COVID-19. Свої доводи вони обґрунтовують тим, що переливання крові допомагало при лікуванні дифтерії, іспанського грипу, а також кору і Еболи.

Також у ВООЗ заявляли, що застосування реконвалесцентной плазми – один з надійних методів боротьби зі смертельно небезпечними інфекціями.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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Куреза Александр
Куреза Александр
Лечение короновируса на пугабии : Возьмитесь все за руки(вот блин забыл что больше одного у вас запрещено собираться), станьте на колени( снова забыл что вы на них давно стоите), ну тогда на четвереньки и громко и несколько месяцев кричите : "ПУТЛЕРПАМАГИ!!!!"
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2
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Карпов Стас
Карпов Стас
Тоталитарный коммунистический режим научился, а западная демократия нет
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2
2
an and
an and
Карпов Стас, не примазывайтесь к Китаю! Россия и Китай это абсолютно разные системы и политически и экономически и во всем! И они не сидят на трубе с бутылкой, а пашут шесть дней в неделю все! И то что они могут многое все знают!
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3
2
Куни Чан
Куни Чан
Юкры готовьтесь, вас будут доить и продавать друзям штатам
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2
4
an and
an and
Куни Чан, когда выдоют все миллиарды с российского народа и вывезут в штаты ваши кремлёвские олигархи, вы хотели сказать!
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