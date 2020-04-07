Результат – протягом трьох днів: у Китаї навчилися лікувати коронавірус

Китайські лікарі в рамках дослідження застосували спосіб лікування коронавірусу за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Метод лікування може допомогти пацієнтам одужати протягом трьох днів, пише Daily Mail.

У десяти людей з важкою формою захворювання вже протягом 72 годин пропали симптоми. Їм ввели плазму, яку пожертвували люди, що побороли інфекцію.

Варто зазначити, що цей метод лікування вже досліджують у Великій Британії та США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені прийшли до висновку, що кров людей, які перехворіли на коронавірус, можна використовувати для створення вакцини від COVID-19. Свої доводи вони обґрунтовують тим, що переливання крові допомагало при лікуванні дифтерії, іспанського грипу, а також кору і Еболи.

Також у ВООЗ заявляли, що застосування реконвалесцентной плазми – один з надійних методів боротьби зі смертельно небезпечними інфекціями.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram