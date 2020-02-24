У Китаї заявили, що створили вакцину, яка попередньо показала ефективність проти коронавірусу.

Про це заявив посол Китаю в РФ Чжан Ханьхуей, передає "Інтерфакс".

"У Китаї вже розробили вакцину, яка демонструє результати. Але це попередньо, потрібні подальші перевірки та доопрацювання", – пояснив дипломат.

Також Ханьхуей додав, що вже знайдено дієві засоби для лікування хвороби.

"Практика показує, що китайські препарати ефективні. У всіх випадках, коли їх використовували, не було жодного випадку ускладнення. Загальна ефективність китайських ліків показує понад 85%, в деяких районах – понад 90%", – акцентував посол.

Ханьхуей додав, що цим засобом виявився хлорохіну фосфат, який застосовується проти малярії.

Коронавірус у Китаї

Як повідомляв OBOZREVATEL, Японія вирішила випробувати ліки від ВІЛ на пацієнтах, заражених новим типом коронавірусу COVID-2019.

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