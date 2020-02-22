У Китаї стався новий спалах коронавірусу: моторошні дані

За добу 21 лютого смертельним китайським коронавірусом COVID-19 заразилися понад дві тисячі осіб.

Про це свідчать дані онлайн-карти поширення захворювання Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса у США.

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Так, на ранок суботи коронавірусом заразилися 77 662 чоловік (+2197). При цьому вилікуватися вдалося 21 018 людям (+2754). З початку спалаху захворювання померли 2 360 осіб – 124 з них за минулу добу.

Першу смерть від COVID-19 зареєстрували в Італії. Як повідомляє газета Corriere della Sera, там помер 78-річний чоловік. Він був госпіталізований під Падуєю в області Венето.

Коронавірус gazeta.ru

Разом із ним до лікарні потрапила його 67-річна дружина з високою температурою. Наявність у них коронавірусу підтвердили проведені аналізи. Це стало другим випадком смерті в Європі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Італії підтверджено вже 16 випадків зараження коронавірусом, через що ізольовані 10 населених пунктів.

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