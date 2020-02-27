У Китаї спростували головну сенсацію про зародження коронавірусу: в чому суть

Початкове джерело епідемії коронавірусу COVID-19 могло з'явитися за межами Китаю, незважаючи на те, що вперше спалах зафіксували саме там.

З такою заявою виступив голова спеціальної комісії щодо боротьби з поширенням пневмонії Державного комітету у справах охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань, передає CGTN. Водночас він запевнив, що його країна впорається з епідемією до кінця квітня.

"Коли ми робимо прогнози і будуємо здогадки щодо епідемії, насамперед беремо до уваги Китай і не розглядаємо інші держави", – підкреслив він.

Коронавірус міг зародитися не в Китаї

За його словами, спалахи епідемії виникають і за межами Китаю, але джерело нового типу коронавірусу досі залишається неясним.

Наньшань зазначив, що китайські фахівці ще не з'ясували, чи існував цей тип вірусу раніше. До всього іншого він поставив під сумнів інформацію про так званого проміжного господаря вірусу.

Зазначимо, що на початку лютого фахівці Південно-Китайського сільськогосподарського університету та лабораторії сучасного сільського господарства Ліннань-Гуандун заявили, нібито ймовірним проміжним господарем COVID-19 є тварина панголін. Вивчивши до тисячі зразків генетичного матеріалу, вони з'ясували, що геномна послідовність коронавірусу, яким заразилися панголіни, на 99 відсотків ідентична геному вірусу в людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї за добу, 26 лютого, від коронавірусу померли 29 осіб. Це найнижчий показник, починаючи з 30 січня. Станом на ранок 27 лютого загальна кількість жертв у всьому світі становить 2744, більше 78,4 тис. людей заразилися.

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