У Китаї новонароджена дівчинка без застосування лікарських препаратів вилікувалася від смертельного коронавірусу, який передався їй, ймовірно, від матері.

Про це пише Daily Mail. Випадок дивовижного одужання зафіксували в місті Ухань, з якого почався спалах вірусу.

Дівчинку, якій було лише 17 днів, виписали відразу після підтвердження відсутності у неї ознак захворювання. Вона стала наймолодшою пацієнткою, якій вдалося вилікуватися.

У Китаї новонароджена поборола коронавірус

За даними People's Daily, дівчинка була переведена в Уханьську дитячу лікарню в той же день, коли вона народилася. Незабаром після цього у неї виявили вірус.

За словами лікарів, у дівчинки була інфекція в дихальній системі і незначне пошкодження міокарда. Оскільки симптоми не були очевидні, лікарі вирішили не давати їй антибіотики і дозволили самостійно впоратися з хворобою.

У Китаї новонароджена поборола коронавірус

У Китаї новонароджена поборола коронавірус

"У неї не було явних труднощів з диханням, у неї не було кашлю або лихоманки, тому ми лікували її тільки від проблем з міокардом", – розповіли в лікарні. Дитині вдалося не тільки одужати, а й набрати вагу в медустанові.

Однак для лікарів це стало випробуванням – медики зрозуміли, що інфекція може передаватися від матерів до їхніх дітей в утробі.

У Китаї новонароджена підхопила коронавірус від матері і одужала

Як повідомляв OBOZREVATEL, всього, за останніми даними, понад 22,8 тис. осіб, які заразилися коронавірусом, одужали і були виписані з медичних закладів.

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