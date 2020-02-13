У Китаї лікарі влаштували танці з хворими на коронавірус: веселе відео

У китайському місті Ухань, який став епіцентром поширення смертельного коронавірусу, пацієнтам в госпіталі влаштували масові танці, щоб відволікти їх від виснажливого лікування.

Підтверджуючий ролик розваг у лікарні, опублікований виданням Reuters, розлетівся в мережі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У понеділок, 10 лютого, сотні пацієнтів вивели на майданчик і включили веселу пісню про червоні квіти. Медперсонал заявив, що сподівається, що музика допоможе хворим одужати.

В Китаї лікарів влаштували танці з хворими на коронавірус

"Ми хочемо зробити атмосферу більш активною, приймаючи пацієнтів, щоб вони іноді робили дихальні вправи і танцювали", – сказала Чень Сяоянь, старша медсестра лікарні Чжуннань університету Ухань.

"Пацієнти можуть бути в поганому настрої в незнайомій обстановці після надходження в лікарню. Крім того, дуже багато пацієнтів живуть разом, тому вони можуть нервувати, багато часу проводити в ліжку", – додала Чень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 лютого кількість заражених різко збільшилася на 15 тисяч. Таким чином, на даний момент зафіксовано 60 333 випадки.

При цьому від пневмонії, викликаної вірусом COVID-19, за добу померли 242 пацієнти (загальна кількість за весь час – 1368).

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