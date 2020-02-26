"Мийте руки!" У Кабміні придумали обійти 100 тисяч підприємств для профілактики коронавіруса

У Кабінеті міністрів України вирішили провести всеукраїнську інформаційну кампанію з профілактики інфікування та поширення коронавіруса COVID-19.

Для цього з 27 лютого інспектори почнуть обходити понад 100 тисяч українських підприємств та роздавати плакати з рекомендаціями, які розробили МОЗ і Всесвітня організація охорони здоров'я. Про це на брифінгу повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, пише lb.ua.

Він показав інформаційні матеріали, які планують роздавати в закладах. На них містяться рекомендації мити руки з милом, прикривати рот серветкою або зігнутою рукою під час кашлю, триматися на відстані від тих, хто кашляє та інші базові правила гігієни.

У Кабміні придумали обійти 100 тисяч підприємств для профілактики коронавируса lb.ua

Проводити кампанію будуть Держслужба праці та Госпродпотребслужба. Крім того, вона охопить 12 тисяч навчальних закладів. Там інспектори будуть збирати педагогічні колективи, проводити роз'яснювальні роботи і поширювати інформацію про коронавірус в батьківських чатах.

"Ми попросимо Держпраці пройти по оптовій, роздрібній торгівлі, по розміщенню, по ресторанному бізнесу та по транспорту. Це буде всеукраїнська кампанія з завтрашнього дня. Інспектори Держпраці відвідуватимуть ці точки, всього планується охопити 107 тисяч підприємств", – повідомив він.

Скільки грошей з державного бюджету витратять на таку масштабну інформаційну кампанію Милованов не уточнив.

Як писав OBOZREVATEL раніше, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заспокоїв українців, які панікують у зв'язку з поширенням коронавіруса COVID-2019. В Україні поки немає жодного хворого.

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